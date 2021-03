Kate impegnata e solidale: la miglior risposta a Meghan

l 7 maggio esce online e nelle librerie d’Oltremanica “Hold Still”: la versione letteraria dell’omonima mostra, organizzata da Kate Middleton nel 2020. Compare anche lei: immortalata nel giardino di casa, ad Anmer Hall.

La consorte del principe William aveva selezionato 100 foto realizzate dai britannici, per evidenziare le difficoltà vissute durante il lockdown. Ben 31.000 gli scatti inviati: i migliori hanno superato un’accurata selezione.

L’iniziativa rimarca esperienze ed emozioni vissute in prima persona da medici, infermieri, mamme, padri, bambini, nonni, anziani. Tutti coloro che hanno visto la loro vita stravolta dall’arrivo del Covid-19.

Proprio la Duchessa di Cambridge ha scritto la prefazione: “Spero che queste immagini omaggino gli sforzi di chi ha protetto gli altri, e ci facciano riflettere su questo momento senza precedenti”.

Il denaro raccolto grazie alle vendite del libro andrà, per metà, alla ‘National Portrait Gallery’ (coautrice del progetto) che lo utilizzerà per vari programmi educativi, in tutto il Regno Unito.

Kate Middleton si mostra, così, sempre più empatica coi sudditi: rintuzzando le accuse di Meghan Markle, nell’intervista con Oprah Winfrey. La cognata ha raccontato di aver pianto a causa sua, pochi giorni prima di sposarsi: per una questione di calze, da far indossare dalle piccole damigelle.

Kate fa sua la lezione di Queen Elizabeth: i panni sporchi si lavano in casa. Forse è proprio questo il segreto dell’indistruttibilità dei Windsor.

(foto Getty Images)