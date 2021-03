La Regina Elisabetta risponde a Meghan. Con parole da vera sovrana

Sembra un’apertura ai Duchi di Sussex, al netto dell’understatement comunicativo che si conviene alla regalità, la replica di Elisabetta II all’intervista di Harry e Meghan.

In un comunicato di 61 parole, la sovrana si è detta rattristata per le difficoltà patite da nipote e consorte: impegnandosi a fugare ogni ombra, sull’accusa di razzismo ai Windsor. C’è in vista un ‘interrogatorio’, membro per membro, di tutta la Royal Family.

Her Majesty vuole accertarsi personalmente delle circostanze che hanno portato Meghan a parlare di discriminazione: verso se stessa e verso Archie. E indagherà anche sul modo in cui i suoi collaboratori si sarebbero rifiutati di assistere l’ex attrice: in quei problemi psicologici e depressivi, che l’avrebbero portata ad avere pensieri suicidi.

Ma Buckingham Palace teme che la coppia possa diffondere il nome del reale senior: colpevole dei dubbi sul colore della pelle dell’allora nascituro. A riguardo, appare saggia e conservativa la mano tesa della regina: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia reale”.

