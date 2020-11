I segreti del treno della Royal Family, il mezzo più amato dalla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ama viaggiare sul treno della Royal Family, il British Royal Train. La locomotiva è nota anche per la serie tv "The Crown", dove si vede spesso. Ultimamente è salita agli onori della cronaca per un documentario, uscito negli Stati Uniti d'America, "Secrets of Royal Travel", dove vengono svelati alcuni segreti del mezzo di trasporto preferito da sua Maestà.

Il treno della Regina è uno dei più lussuosi che esistano, è stato costruito negli anni ’40 del XIX e negli anni è stato più volte sistemato per renderlo ancora più confortevole ed elegante. Si vocifera che un viaggio British Royal Train costi di più di un viaggio in aereo: per quest'ultimo 12 sterline per miglio, mentre per il primo si parla di 52 sterline. Ben 4 volte di più.

Non solo nell'arredo e nel design, il treno della Famiglia Reale è anche uno degli esempi più all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia. Possiamo parlare di un hotel mobile di gran classe, non stupisce che Elisabetta II ami viaggiare su questo convoglio per visitare i Paesi del Commonwealth: il comfort è assicurato.

Su di lui ci sono saliti ben 5 generazioni di Reali e si vocifera che sia lussuoso tanto quanto Buckingham Palace. A salire per la prima su questa raffinata locomotiva fu la Regina Vittoria nel 1842. Oggi la casa Reale non lo utilizza più così tanto per via dei suoi costi esorbitanti. Solo Elisabetta, Carlo e i membri più stretti della famiglia viaggiano sul British Royal Train.

Ma ora entriamo nel dettaglio. Il treno è composto da 9 vagoni, quello della Regina è adornato con sontuosi tappeti e quadri raffiguranti paesaggi scozzesi. Il vagone di Filippo, invece, è arredato con tavoli e sedie per gli incontri ufficiali. Entrambi hanno una camera da letto, con bagno privato, e altri ambienti a loro esclusiva disposizione.

Poi c'è lo spazio per ospitare 12 persone, con 12 cuccette, bagni, una sala da pranzo e una cucina. Elisabetta II ha anche uno studio privato, dove può continuare a lavorare durante il tragitto. Impossibile non apprezzare un viaggio del genere.

A causa del suo costo elevato, più volte il treno è stato oggetto di controversia, perché come altre cose, è finanziato dal Governo inglese. Ma Elisabetta è inamovibile, il British Royal Train non si tocca, fa parte della famiglia e delle vita di tutti i reali.

