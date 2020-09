Charlene di Monaco come Charlotte Casiraghi? Il dettaglio che conquista!

A Monte Carlo brillano molte stelle. Vere icone di eleganza e fascino, nel segno dell'indimenticabile Grace Kelly. C'è naturalmente la nuova Principessa di Monaco, Charlene, che è simbolo di un'eleganza discreta e sofisticata. E che alle tenute eleganti alterna quelle sportive, dal momento che è stata una nuotatrice di spicco.

C'è poi Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, dall'eleganza moderna e disinvolta. Non mancano le più giovani, come Pauline Ducruet e Camille Gottlieb, figlie di Stéphanie di Monaco, e Alexandra di Hannover, figlia minore della Principessa Carolina. E c'è Charlotte Casiraghi, da sempre ammirata e amata per il suo stile inconfondibile.

Donne diverse, per inclinazioni e scelte. Ma adesso un dettaglio accomuna proprio la Principessa Charlene e Charlotte Casiraghi. Una scelta di stile che unisce fascino e praticità: un'acconciatura composta e regale, fatta da capelli fittamente intrecciati.

La Principessa Charlene l'ha adottata per la gara benefica che l'ha vista ultimamente protagonista: la Water Bike Challenge, una estenuante maratona acquatica da Calvi a Monte Carlo. Charlotte Casiraghi aveva invece scelto questa treccia per brillare al Ballo della Rosa.

Un'unica treccia, ma due stili davvero a confronto!

(Foto Getty Images)