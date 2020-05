Sarà il principe Carlo a pagare le spese per Harry e Meghan

Una delle questioni più spinose sorte dopo l'addio dei Sussex alla Corona è stata risolta. Sarà Carlo a pagare i costi per la sicurezza di Harry, Meghan e del piccolo Archie negli Stati Uniti.

La decisione è arrivata dopo un lungo tira e molla. La coppia si era trasferita prima in Canada, che si era rifiutato di sostenere l'ingente spesa. Poi, prima del lockdown, Harry e Meghan si sono trasferiti in California, prendendo casa a Los Angeles. Ma anche qui fin da subito la situazione non è apparsa molto più semplice.

In effetti le spese per la protezione dei due ex royal ammontano a circa 4 milioni di sterline l’anno.

Così i due hanno chiesto aiuto all'erede al trono Britannico che ha accettato, ma solo per il primo anno (fino a quando i due avranno raggiunto la tanto agognata l'indipendenza economica).

In cambio Harry e Meghan hanno accettato di restituire ai contribuenti tutti i soldi spesi per la lussuosa ristrutturazione di Frogmore Cottage, la loro residenza a Windsor (costata ben 2 milioni e mezzo di sterline). E, a quanto pare, lo stanno già facendo... in comode rate mensili da 18mila sterline, che dovranno pagare per i prossimi 11 anni.

(Credits photo: Getty)