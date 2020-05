Kate Middleton di nuovo mamma? Secondo alcuni, manca solo l'annuncio ufficiale!

Nel Regno Unito, in pieno lockdown da pandemia di Covid-19, c’è chi scommette che i Duchi di Cambridge potrebbero diventare genitori per la quarta volta e dare un fratellino o una sorellina ai piccoli George, Charlotte e Louis. Un’opinione condivisa da alcuni esperti di casa Windsor, che diventa sempre più forte. L'esperto di corte, nonché biografo reale, Phil Dampier, racconta che la possibilità di una quarta gravidanza sia più che scontata: "Penso da un po' che Kate desideri un quarto figlio e ritengo che il lockdown abbia aumentato le possibilità di una gravidanza".

Come riporta il magazine New Idea, ci sarebbero alcuni indizi dati da Kate Middleton, come il fatto che la Duchessa sia più radiosa del solito. Dampier inoltre racconta che in una recente videocall con una coppia di neogenitori, Kate aveva gli occhi che brillavano dalla commozione: "Sembrava così materna, mentre si congratulava con la donna che aveva appena dato alla luce il suo bambino. Ho sempre pensato che, in generale, il lockdown avrebbe portato un boom di gravidanze, quindi non mi sorprenderebbe se i Cambridge si unissero al club!", ha aggiunto il biografo. La Duchessa come tutti gli inglesi, è in isolamento con marito e figli nella casa di campagna ad Anmer Hall. "Lei adora stare lì, perché è la situazione che più si avvicina ad una vita familiare fatta di normalità". Un contesto che potrebbe aumentare la serenità e quindi la voglia di allargare la famiglia.

(Foto Getty Images)