Jazmin Grace Grimaldi sul red carpet di Hollywood. Ma chi è questa cugina di Charlotte Casiraghi?

All'ultima cerimonia degli Oscar lei c'era: Jazmin Grace Grimaldi, figlia del Principe Alberto II e dunque nipote di Grace Kelly. Sul red carpet della grande notte degli Oscar non c'era invece la più nota dei giovani monegaschi: Charlotte Casiraghi. Ma, si sa, Charlotte è per ora impegnata con la famiglia e con i suoi interessi filosofici. E il cinema non è mai stato tra le sue priorità.

Jazmin Grace Grimaldi invece è proprio determinata a seguire le orme della celebre nonna Grace Kelly, attrice e Premio Oscar (nel 1955 per "La ragazza di campagna). Jazmin, nata nel 1992 da una relazione del Principe Alberto con l'americana Tamara Jean Rotolo, vive a New York, studia recitazione e ha già ottenuto un ruolo nella nota serie tv "La fantastica signora Maisel".

Jazmin ha incontrato il padre quando aveva 11 anni. Il Principe Alberto l’ha riconosciuta pubblicamente nel 2006 (il Sovrano ha dichiarato che ha atteso che la figlia diventasse adulta prima di attirare su di lei l'attenzione dei media). Da allora Jazmin si reca spesso a Monte Carlo, dove ha stretto un legame affettuoso con la cugina Pauline Ducruet, figlia della Principessa Stephanie.

Jazmin, che è fidanzata con con il musicista e modello Ian Mellencamp, nipote di John Mellencamp) ha anche una gran bella voce, ma il suo sogno è proprio quello di emulare la carriera cinematografica di nonna Grace Kelly. Ha raccontato ad Harper's Bazaar: «Quando ero piccola mia mamma mi mostrava le sue foto, ma non capivo che fosse questa icona immensa... Una dei miei primi e più cari ricordi che ho di mia nonna è "Alta Società". È stata la prima volta che ho realizzato che avevamo una connessione. L’ho vista in quel film e mi è venuta la pelle d’oca. La mia passione è recitare, cantare e danzare».

