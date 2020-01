Lady Diana avrebbe approvato la scelta di Meghan ed Harry

Paul Burrell, 60 anni, prima al servizio di Sua Maestà e poi maggiordomo della Principessa Diana dal 1987 all’anno della sua morte, ha sempre avuto un debole per Harry e William. E qualche giorno fa è tornato a parlare di loro (e per loro) pubblicando su Instagram una lettera della principessa piena d'amore per i suoi due ragazzi.

Nella lettera, accompagnata da una splendida foto che ritrae Diana sorridente tra William ed Harry, la principessa scriveva: «Amo da morire i miei ragazzi e spero che i semi che ho piantato cresceranno e portino forza, conoscenza e la stabilità necessarie».

«Parole toccanti» che Burrell ricorda volutamente in questo momento delicato, in cui «Harry, Meghan e Archie intraprendono una nuova vita». L'uomo, che fu così vicino alla principessa del Galles, sottolinea: «Sono le parole d'amore incondizionato di una madre che sono appropriate oggi come lo erano quando le scrisse più di 24 anni fa».

Lady Diana avrebbe approvato la scelta di Meghan. Addirittura Burrell, che ha in più occasioni difeso l'ex attrice, ha spesso paragonato le due donne, provate allo stesso modo dalle difficoltà della vita nella royal family. In un documentario andato in onda su Channel 5 un anno fa aveva dichiarato: «Meghan è una donna forte e indipendente che si è trovata a far parte della famiglia più tradizionalista di sempre, la Famiglia Reale. La Principessa Diana era cresciuta in una casa grande come Buckingham Palace, eppure si è persa anche lei».

A differenza di Diana, però, quando Meghan ha sposato Harry era già una donna adulta e non ha impiegato molto tempo per capire di doversi liberare per poter provare ad essere felice. L'arrivo di Archie non ha fatto altro che confermare questa esigenza che ha portato i Sussex lontano dalla Corona e i due fratelli su strade diverse (anche se i due ci saranno sempre l'uno per l'altro, come ha detto lo stesso Harry).

(Credits photo: Getty)