Carlo e Camilla avrebbero un figlio segreto. E la Regina non ha pace

Il Principe Carlo e la moglie, la Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker-Bowles, avrebbero un figlio segreto. A sostenerlo, il diretto interessato, che ha anche dichiarato di voler portare i presunti genitori in tribunale per fare chiarezza una volta per tutte sulle sue origini. Il "figlio" si chiama Simon Dorante-Day, ha 53 anni, è un ingegnere elettronico e vive in Australia. La notizia è stata riportata dal Daily Mail attraverso le parole di Simon: «Sono il figlio di Carlo e Camilla. Farò loro causa per dimostrarlo. Mia nonna ha lavorato per la regina e più volte mi ha chiaramente detto che ero figlio di Carlo e Camilla. Ho bisogno di risposte».

Il 53enne è convintissimo di quello che afferma. A testimoniare il fatto che sarebbe il figlio di Carlo e Camilla, l'uomo ha con sé una serie di fotografie da ragazzo, che testimonierebbero la sua grandissima somiglianza con i reali inglesi, soprattutto con il Principe William. Eccola.

Simone è stato adottato da una famiglia inglese quando aveva appena 18 mesi. All'epoca, Camilla aveva solo 18 anni e la sua relazione con Carlo era tenuta in gran segreto.

Tra l'altro, l'uomo è convinto che a Palazzo si sia parlato di lui e dei suoi veri genitori. Insomma, altri grattacapi in vista per la Regina Elisabetta, che sta vivendo un periodo troppo denso di problemi a cui pensare. Ci mancava solo questa.

(Foto Getty Images)