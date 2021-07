Lexus porta il cinema in tutte le piazze d’Italia

Durante il lockdown, la maggior parte di noi ha cercato conforto nei film cinematografici, che da sempre riempiono la nostra vita di bellezza con la loro arte. Ora però, durante la pandemia, è proprio il settore del cinema e dello spettacolo ad avere bisogno di noi.

Lexus scende in campo a sostegno di U.N.I.T.A., Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, per la creazione di un fondo dedicato maternità.

Il brand premium del Gruppo Toyota vi aspetta dal 22 al 25 luglio dalle ore 18 al RIDE Milano, l’ex Scalo di Porta Genova, e sabato 31 luglio e domenica 1° agosto dalle ore 18:00 a Torino.

Ad accogliervi troverete le poltrone rosse del cinema che per l’occasione Lexus porterà in alcune piazze italiane, dove gli appassionati, ma anche volti noti e attori potranno sedersi per raccontare la propria passione per il grande schermo: aneddoti e curiosità che possano simboleggiare il ruolo e l’importanza del cinema nella vita e nella crescita di ogni persona.

Come in tutti i cinema, per sedersi sulle “Poltrone Rosse” occorre acquistare un biglietto, il cui incasso sarà devoluto al progetto condotto insieme ad U.N.I.T.A.

Prendete posto, siete i benvenuti.