San Valentino: il fiore giusto per il messaggio giusto, ecco tutti i significati

Il giorno di San Valentino è ormai arrivato e fervono i preparativi per organizzare al meglio la festa degli innamorati. Avete ad esempio già telefonato al fioraio per prenotare i fiori? Bene, ma fate attenzione perché dietro ad ogni fiore si nasconde un messaggio ben preciso. Si tratta della florografia, il linguaggio dei fiori: da secoli infatti i fiori trasmettono messaggi in codice e sentimenti, meglio sapere qualche dettaglio in più per non regalare il fiore sbagliato e fare una brutta figura!



1. Rose

Simbolo d’amore per eccellenza, la rosa rossa con le spine è inoltre sinonimo di amore romantico. Di colore rosa significa un affetto minore, bianca la castità, gialla l’amicizia.



2. Orchidea

L’orchidea è sinonimo di sensualità in quanto per gli antichi greci era simbolo di virilità.



3. Mimosa

Alla mimosa è associato il concetto di castità.



4. Vite ed edera

Queste piante sono sinonimo di fedeltà, amicizia e affetto.



5. Lavanda

Fiore afrodisiaco, la lavanda è considerata l’erba dell’amore.



6. Nontiscordardimé

Se regalate un nontiscordardimé comunicherete alla persona che non volete essere dimenticati. Questa pianta infatti è simbolo di lealtà e ricordo.



7. Tulipano

Per gli inglesi significa passione, per gli olandesi invece la brevità della vita.



8. Narciso giallo

Fiore primaverile, è associato al concetto di buona fortuna, un nuovo inizio.



9. Iris

Se viola significa saggezza ed è un modo per fare un complimento, se blu è associato a speranza e fede, se bianco purezza, se giallo passione.



10. Margherita

Oggi rappresenta l’innocenza e l’infanzia ma in antichità le margherite erano associate al sole.