Per il Segnalibro, vi piacerebbe viaggiare nel tempo?

Domenica compiremo un salto temporale e torneremo nel 1993. Lo faremo con lo scrittore Guido Tortorella, che ha scritto un libro molto intrigante intitolato "La società dei rimandati a settembre", pubblicato da La nave di Teseo.

E’ la storia di un’amicizia che dura nel tempo, anzi nei tempi, visto che si viaggia fino a tornare al 1993, quando non c’erano ancora cellulari e non esistevano motori di ricerca e Internet. I protagonisti sono Giacomo e Marco, amici fin dal liceo e che a quarant’anni hanno vite diversissime. Giacomo ha un matrimonio alle spalle e un figlio piccolo che vede poco perché la moglie mette tantissimi paletti, non ha un lavoro perché licenziato per riduzione del personale. Marco invece è un avvocato in carriera, con una vita che funziona bene e che lo gratifica. Un giorno del 2017 la loro vita cambia completamente perché verranno catapultati all’indietro nel 1993, con un corpo da adolescenti, ma 40enni consapevoli di tutti gli avvenimenti che accadranno in futuro. Si troveranno a vivere senza connessione, senza Whatsapp e senza social in un mondo più lento.

Giacomo è felice di questa seconda, inaspettata possibilità, mentre Marco è disperato perché sente di aver perso tutto quello che ha costruito con fatica nel corso degli anni e degli studi.

Ma si potrà tornare un'altra volta nel 2017? A questa domanda risponderà un piccolo e misterioso gruppo di sconosciuti, che conosce questa e tante altre risposte.

Vi aspettiamo quindi domenica 22 maggio alle 12.00 per conoscere tutti i pro e i contro dei viaggi nel tempo.