Sapete che a volte l’amore può essere dipendenza?

Questa domenica per il Segnalibro parliamo di amore, ma quello tossico, quello che fa stare male e che ci rende dipendenti, disposti ad elemosinare attenzioni che dovremmo avere di diritto.

Ne parleremo con la psicologa Ameya Gabriella Canovi che ha scritto un libro dal titolo “Di troppo amore”, pubblicato da Sperling & Kupfer, con la prefazione di Selvaggia Lucarelli.

E’ un saggio che spiega come funzionano le relazioni amorose “eccessive”, quelle che comunemente vengono definite dipendenze.

La scrittrice, oltre ad essere una psicologa è anche autrice del blog online Di troppo amore con quasi 25.000 follower, mentre su Instagram ne ha più di 8.000.

La dipendenza affettiva è un disturbo ancora poco conosciuto, dal quale è difficile liberarsi perché ha radici nella famiglia d'origine, dove sperimentiamo le prime forme di attaccamento e impariamo i codici familiari dell'amore. Quindi se siamo stati bambini poco amati o trascurati potremmo sviluppare rapporti in cui ci aggrappiamo al partner. In questo libro l’autrice ci racconta di storie vere di dipendenza affettiva e ce le presenta in modo rigoroso, ma anche empatico in cui invita a ripercorrere le tappe della nostra vita perché è questo il primo passo per guarire dalla dipendenza affettiva e per costruire nuove relazioni con responsabilità e libertà.

Vi aspettiamo domenica 15 maggio su Radio Monte Carlo alle 12.00, per amare tutti in modo più sano.