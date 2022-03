Domenica su Il Segnalibro si cambia “Vida”!

Alzi la mano chi non si è mai chiesto se sta facendo la vita che sognava? Sicuramente è una domanda che si è posto Alessio, il protagonista dell’avvincente romanzo di Gianluca Gotto, "La Pura Vida", pubblicato da Mondadori.

E’ questo il paese dove il protagonista avrebbe voluto vivere, è veramente il suo sogno fare il copywriter pubblicitario a Milano o vorrebbe fare tutt’altro? Il viaggio che dovrà compiere il protagonista è sicuramente prima un viaggio interiore più che fisico nello spazio e nel tempo. Ed è un invito che lo scrittore in modo leggero, ma allo stesso tempo profondo rivolge a tutti i lettori, quello di riflettere se la nostra vita ci rende veramente felici.

Il protagonista riuscirà a trasferirsi in Costa Rica, uno dei paesi più felici al mondo, dove la filosofia della Pura Vida è il perno attorno a cui ruota l’intera esistenza.

Un romanzo autobiografico visto che l’autore ha vissuto in Costa Rica per alcuni mesi tra il 2020 e il 2021 ed ha scoperto la Pura Vida, un amore viscerale per la vita, un’arte che ci porta ad apprezzare la bellezza delle piccole cose, un’arte che forse gli occidentali dovrebbero iniziare a conoscere.

