Santiago Posteguillo: alla scoperta delle affascinanti storie dietro i libri più celebri

E' un libro dedicato agli amanti della lettura. Si intitola proprio "La vita segreta dei libri" e a firmarlo è Santiago Posteguillo, professore di letteratura decisamente non convenzionale, autore di romanzi storici che sono best seller mondiali.

Posteguillo guida i lettori in un indimenticabile viaggio tra misteri e i retroscena più affascinanti e meno noti degli autori e delle opere che hanno fatto la storia della letteratura. Dalle biblioteche dell’antico Egitto alla Londra di J.K. Rowling, tra incontri sorprendenti, aneddoti fulminanti e storie vere che nulla hanno da invidiare alle trame più romanzesche.

Un libro che contiene tanti libri e tante storie, la strenna perfetta per Natale, non a caso consigliata proprio da Radio Monte Carlo per tutta la magia senza tempo che sa sprigionare.

