In cielo è festa di stelle cadenti

La notte tra il 21 e il 22 aprile, quando la luna sarà tramontata poco prima dell’alba, il cielo ci regalerà lo spettacolo delle Liridi, condizioni meteo permettendo.

Si tratta di uno sciame meteorico attivo dal 15 al 28 aprile di ogni anno, il primo di cui si hanno osservazioni storiche, avvistato per la prima volta dai Cinesi alcuni secoli a.C.

Queste stelle cadenti hanno origine dalla cometa C/1861 G1 Thatcher e il loro nome deriva dalla costellazione della Lira, dove si trova il radiante, ossia il punto da cui sembrano provenire.

Generalmente se ne riescono a osservare 10-30 all’ora, ma, come accadde nel continente americano nel 1982, si è arrivati a 180-300 meteore in 60 minuti. In ogni caso ci sarà la possibilità di esprimere più di un desiderio!

