Scoperta la musica che rende più felici. Ed è una sorpresa

Si è predisposti alla felicità? E chi lo sa…..uno studio britannico, però, ci conferma quello che in cuor nostro abbiamo sempre saputo: la musica sottolinea gli stati d’animo che viviamo, da quelli entusiastici in giù.

I melomani più positivi sono i metallari. A far loro compagnia in cima alla classifica, gli appassionati di un repertorio completamente diverso: il jazz. In coda, i fan di: drill (una corrente del trap), grime (declinazione londinese della EDM, sviluppatasi a inizio secolo), drum and bass. Così parlò OnBuy.com: la piattaforma di e-commerce, che ha commissionato la ricerca.

Esaminati oltre due milioni di commenti postati in 27 directory dedicate ai vari generi musicali, per un risultato che non sorprende Şirin Atçeken - psicologa associata al circuito WeCure- ha dichiarato: “Jazz e metal sono generi emotivi, che permettono di esprimere le nostre emozioni. Il metal ha un impatto forte ed è strumento di gestione della rabbia. Consente di confrontarci con gli stimoli violenti e di affrontarli attivamente, aiutando a gestire le emozioni negative”.



E ancora: “Chi ascolta metal percepisce la propria rabbia associata alla musica, e trova più facile elaborarla. In alcuni casi, questo tipo di musica combatte la solitudine, e ci fa sentire meno soli nel provare certe emozioni: permettendoci di accettarle più facilmente”.

(Photo by Jens Thekkeveettil on Unsplash)