Il valore nascosto dei gettoni telefonici... potrebbero valere una fortuna

Non solo monete… Che gli oggetti datati, da qualcuno definiti anche “vecchi”, abbiano un certo valore, è ormai noto. E’ il caso dell’ormai dimenticato ma indimenticabile gettone telefonico, quasi un pezzo di antiquariato, che ora però potrebbe valere parecchio: si dice che un singolo pezzo sia quotato tra i 10 e i 70 euro.Una bella cifra se si pensa che negli anni in cui veniva utilizzato per chiamare qualcuno nelle cabine telefoniche, non valeva più di 200 lire.

Il gettone nasce nel 1959 e aveva un valore di appena 30 lire, valore che aumentò nel corso degli anni: 45 nel 1964, 50 nel 1972, 100 nel 1980 e infine 200 nel 1984. Ma al giorno d’oggi potrebbe valere molto di più, dipende dal tipo di gettone. I gettoni, infatti, si distinguono per un codice composto da alcune cifre o sigle poste su di un lato, da cui dipende l’attuale valore.

In linea di massima un gettone dovrebbe fruttare più o meno 1 euro, ma esistono dei pezzi di maggior valore:

Gettoni telefonici sigla 7803 > 20 euro

Gettoni telefonici sigla 7704 > 50 euro

Gettoni telefonici sigla 7502 > 10 euro

Gettoni telefonici sigla 7412 > 50 euro

Gettone telefonico sigla 7706 > 12 euro

Gettoni telefonici sigla 8011 > 15 euro

Gettoni telefonici sigla 7901 > 18 euro

Gettone telefonico sigla 7304 > 60 euro

Gettoni telefonici sigla 7110 > 70 euro

Gettoni telefonici sigla 6504 > 45 euro

Se ne trovate uno di questi, quindi, non buttatelo via!

(Foto Getty Images)