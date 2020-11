Monetine: come sono fatte quelle che maneggiamo ogni giorno

Le utilizziamo tutti i giorni, ma sappiamo davvero come e di cosa sono fatte le monete? A indagare questo aspetto sono stati 5 studenti del Politecnico di Milano che hanno realizzato un vero e proprio database del circolante mondiale che rivela l'elenco dei materiali maggiormente utilizzati.

L'analisi statistica dello studio ha rivelato che i materiali più usati sono acciaio (30%), acciaio inox (27%), nichel (18%), alluminio (17%), ottone (13%), cupronichel (12%), rame (8%), bronzo all'alluminio (3%), nordic gold (2%) o combinazioni di questi materiali per le monete bimetalliche.

Per quanto riguarda le monete europee, quelle bimetalliche da 1 e 2 euro sono composte in prevalenza da cupronichel (per la parte argentata) e ottone (per la parte dorata). Mentre le monete da 10, 20 e 50 centesimi sono composte di ottone.

Va detto che la scelta dei materiali usati per realizzare le monete deve rispettare una serie di caratteristiche quali la duttilità, la resistenza all'usura, la sicurezza dal punto di vista della salute e della possibilità di contraffazione. Infine è fondamentale che il costo di produzione non superi il valore nominale della moneta, ragion per cui le monete da 1, 2 e 5 centesimi di euro (costituite da un nucleo di acciaio con placcatura in rame) sono finite fuori produzione.

(Credits photo: Getty)