Paul Simon buon compleanno

Paul Frederic Simon è nato a Newark, nel New Jersey, il 13 ottobre 1941. Con Art Garfunkel ha dato vita allo storico duo Simon & Garfunkel (cui si deve "The Sound of Silence", celebre brano presente nella colonna sonora del film "Il laureato".

Nel corso della sua carriera h anche composto numerosi album di world music. Paul Simon è anche comparso nel film "Io e Annie" di Woody Allen, nel ruolo del produttore Tony Lacey.

(Foto Getty Images)