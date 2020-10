Le vecchie 1000 Lire possono valere molto. Ecco le più ricercate

Chi non si ricorda delle vecchie mille lire? Se sei tra coloro che le ha collezionate, sappi che oggi possono valere una piccola fortuna. Il valore delle mille lire dipende dall’anno di coniazione, dallo stato di conservazione della banconota e dal materiale... sì perché le banconote da mille lire possono anche essere delle monete d'argento e in questo caso si può raggiungere il valore di mille euro. Ma andiamo con ordine partendo dalle più conosciute, ovvero quelle dedicate a Maria Montessori. La precedente versione delle mille lire ritraeva Marco Polo, quella più vecchia ancora, Giuseppe Verdi. Queste valgono dai 20 ai 200 euro.

La prima banconota da mille lire emessa dalla Banca d’Italia risale al dicembre 1897 ed era stata battezzata la grande Marco Poco. Negli anni Settanta circolavano anche le mille lire in moneta e sono meno rare di quanto tu possa pensare. Sono monete commemorative, messe in circolazione dalla Zecca in occasione dei 100 anni della proclamazione di Roma Capitale. Hanno incisa la testa della Concordia. Se in qualche collezioni trovi uno di questi pezzi, in media vale una ventina di euro.

Attenzione però: in moneta esistono anche le mille lire in argento. Queste sono le più rare e già solo per la preziosità del metallo, valgono parecchio. Questi esemplari sono stati realizzati in tiratura limitata di 2500 pezzi e mediamente sono quotati tra i 500 ed i 700 euro. Ma se le condizioni della moneta sono ottime, il prezzo sale fino mille euro.

(Credits: Getty Images)