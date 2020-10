Gli oggetti più costosi venduti on line

Ormai (quasi) tutti oggi fanno acquisti on line. Tra i pionieri di questo tipo di vendite c'è eBay, piattaforma di vendita che, per festeggiare i suoi 25 anni di esistenza, ha rivelato quali sono stati gli oggetti più strani messi all'asta.

C'è stato un barattolo contenente, secondo il proprietario, un fantasma, venduto per ben 55mila dollari; un altro venditore, invece, è riuscito a battere all’asta un chewing gum sputato da Britney Spears durante un suo concerto per ben 14mila dollari.

Gli oggetti più costosi mai venduti su eBay, però, sono altri. Tra le auto sportive, ad esempio, sul sito sono state vendute una Lamborghini Aventador Cabrio a 659mila dollari, una Porsche a 470mila e una McLaren Coupé a 325mila, lo stesso prezzo al quale è stato venduto un elicottero Robinson R-44 Raven II. Un aereo Gulfstream è stato acquistato, invece, per 4,9 milioni di dollari. C’è poi stato qualcuno che su eBay ha comprato un camper, modello Newmar King Aire, per la bellezza di 280mila dollari. Qualcun’altro, invece, ha acquistato uno gigayacht per 168 milioni di dollari, un vero record per eBay.

Sul noto marketplace, tuttavia, non vengono comprati solo beni di lusso, ma si fa anche beneficenza: ad esempio, c’è chi ha pagato ben 4,5 milioni di dollari per andare a pranzo con il tycoon e filantropo Warren Buffet. I soldi sono andati a favore di Glide, un’associazione che aiuta i senzatetto.

Incredibile ma vero, su eBay è stata venduta addirittura un’intera città: si tratta di Albert, si trova in Texas e ormai è deserta; fu comprata da un agente immobiliare come luogo di vacanza, ma poi l’uomo decise di venderla all’asta nel 2007 per 2,5 milioni di dollari. Restando in ambito immobiliare, su eBay qualcuno ha acquistato persino una casa bunker per 2,1 milioni di dollari; tra i cimeli venduti a un prezzo più alto c’è, invece, la mazza da baseball del famosissimo giocatore Shoeless Joe Jackson, venduta per 577mila dollari. L’ultimo degli oggetti più costosi messi all’asta su eBay, infine, è il pianoforte appartenuto a Elvis Presley, venduto sul sito per 375mila dollari.

