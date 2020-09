Matrimonio: come regalo arriva il buono per il divorzio!

L'amore conta. È una delle cose più importanti della vita, ci fa sentire vivi e ci rende delle persone migliori. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. La storia che stiamo per raccontarvi è la dimostrazione che qualcuno pensa che a ogni matrimonio segua inevitabilmente un divorzio. A Santa Maria Capua Vetere (Caserta) un avvocato - Carmen Posillipo - ha regalato un "buono per un divorzio consensuale", della durata di tre anni, alla sua praticamente che si è sposata!

Lo scopo del legale è quello di puntare i riflettori sull'aumento delle separazioni entro i tre anni dalle nozze. "Se questo matrimonio supererà i tre anni, convertirò il buono in denaro", ha garantito l'avvocato. Una provocazione, insomma, che fonda le radici sulle difficoltà della coppie a restare insieme.

I dati parlano chiaro: dal 2015 in poi, con l'istituzione del divorzio breve, i casi sono aumentati in modo esponenziale.

Sul biglietto di auguri, che ha accompagnato l'originale dono, si legge: "L'ho fatto un po' per esorcizzare, un po' per gioco e anche per scaramanzia. Il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri". Speriamo che i novelli sposi tengano bene a mente questo monito.

