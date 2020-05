Ecco il facilissimo segreto per recuperare la maionese impazzita

La maionese non è difficile da realizzare in casa. Ma accade a volte che "impazzisca", ovvero che il composto di olio, uovo, limone o aceto si separi, senza diventare quell'emulsione cremosa e golosa che tanti amano.

Perché la maionese impazzisce? Può darsi che gli ingredienti usati siano stati troppo freddi. O che l'olio non sia stato aggiunto pazientemente a filo. O che i tuorli non siano stati sbattuti con la dovuta energia.

Per non buttar via la maionese sbagliata, provate a recuperarla con un po' d'acqua o di aceto. O ancora, con un tuorlo d'uovo. In quest'ultimo caso, sbattete il tuorlo e incorporatelo delicatamente e molto lentamente nella maionese impazzita.

Se invece preferite usare acqua o aceto, spostate una piccola parte della maionese in una terrina e aggiungete a filo, sempre molto lentamente, l'acqua o l'aceto. Intanto, sbattete con forza. Appena si va rassodando, unite il resto del composto.

