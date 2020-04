Le regole d'oro per fare la tinta per capelli a casa... senza sbagliare colore!

L'isolamento passa lento, ma non per i capelli che crescono allo stesso ritmo di prima. I capelli bianchi e la ricrescita possono diventare un problema. Ecco perché la vostra casa potrebbe trasformarsi in un salone di bellezza, nell'attesa che riaprano quelli veri. La tinta fai da te è una possibilità, basta solo fare attenzione ad alcune piccole regole per non sbagliare.

Secondo alcuni esperti, il caffè e il miele sono prodotti utilissimi per colorare i capelli sottili e castani chiari. L'hair designer Salvo Filetti dice che si possono creare tinte efficaci con "una tazza di caffè ristretto freddo, una tazza di balsamo più due cucchiaini di caffè macinato". Un'altra colorazione naturale può essere fatta "con 3 cucchiaini di cacao, 3 cucchiaini di miele cremoso". Queste soluzioni sono perfette come riflessanti, quando il colore perde un po' del suo tono e si ha voglia di far rivivere di bellezza i capelli.

Per i capelli bianchi, invece, quando c'è bisogno di una tinta classica? È possibile acquistare su internet le colorazioni con ammoniaca, bisogna solo fare attenzione a quella che si acquista. Secondo l'hair stilyst Nico Vinci "la cosa giusta è mantenere un tono più chiaro o più scuro per ottenere un effetto più naturale, assecondando la ricrescita dei capelli. Vedi, ad esempio, il colore delle sopracciglia, che potrebbe essere il vostro punto di partenza".

Fondamentale è anche sapere applicare la tinta nel modo giusto per un risultato perfetto. Prima di tutto bisognerebbe fare una prova su una piccola parte della cute, almeno 24 ore prima di sottoporsi al trattamento di bellezza. In questo modo, verranno fuori eventuali allergie che ci faranno desistere dall'impresa. Durante l'applicazione, è bene ricordare di passare sulla pelle della fronte una crema molto grassa, così il colore non attaccherà l'epidermide, ma solo i capelli. Poi bisogna indossare guanti e vestiti vecchi e procedere separando i capelli ciocca per ciocca. Aiutatevi con un pettine a cosa e dividete la chioma in sezioni, in modo da non colorare solo alcune parti. Alla fine, massaggiate il cuoio capelluto per far aderire la tinta ovunque e tenetela solo il tempo necessario, indicato sulla confezione... anche un minuto in più può fare la differenza!

(Foto Getty Images)