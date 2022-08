Ma cos'è l'audio in 8D e perché è tanto affascinante?

Un suono tanto avvolgente da far sentire l'ascoltatore nel vero cuore della musica: è quanto stanno regalando in questi giorni numerosi file audio, circolanti su whatsapp, registrati in 8d.

L'impressione, se si ascolta il file con le cuffie, è che la musica ti avvolga interamente a 360°, e si muova nello spazio che ci circonda. Una sensazione inebriante, creata grazie agli ultimi esperimenti sulla percezione sonora e sulle sperimentazioni della stereofonia. Negli Anni Sessanta si registrava ancora su due soli canali stereo, distribuendo gli strumenti sull'uno o sull'altro canale. Anche i Beatles registravano così, ma da allora le tecniche si sono molto perfezionate, alla ricerca del suono che davvero potremmo ascoltare se fossimo presenti di persona durante l'esecuzione di una canzone. Il desiderio è quello di dare al suono registrato l'equivalente di una terza dimensione. In questo campo, si sono sviluppate tecniche di registrazione dette olofoniche e binaurali.

L'audio 8D non si ottiene però in fase di registrazione, ma dopo. Il suono infatti è manipolato digitalmente per dare all'ascoltatore l'impressione che provenga da uno spazio assai ampio e che si muova intorno a 360°. Si tratta di un'operazione profondamente connessa alla percezione fisiologica che noi abbiamo dei suoni, in parole più semplici, a come le nostre orecchie e il nostro cervello "processano" la musica che ascoltano. Grazie ad algoritmi sofisticati, si replica l'effetto percettivo dei suoni nel nostro cervello, dandoci dunque un'impressione totalmente immersiva dell'ascolto. Con i riverberi poi si dà la percezione che il suono si propaghi in uno spazio, come a teatro. (Photo by Sara Dubler on Unsplash)

La musica potenzia dunque il suo lato evocativo. Eccone un esempio (da ascoltare in cuffia).