Felicità al lavoro. Una priorità da non sottovalutare

Alcuni studi di management sono ormai d'accordo sul fatto che essere felici al lavoro, appagati, avere buoni rapporti con i colleghi anche al di fuori delle ore di ufficio è una priorità alla quale non possiamo, e non dobbiamo, rinunciare. Un tempo non era così. Un tempo l'importante era avere un posto fisso, la possibilità di fare carriera e uno stipendio a fine mese per sostenere le spese della vita di tutti i giorni. E per di più, si tendeva a restare nella stessa azienda per tutta la vita.

La fluidità alla quale il mercato del lavoro ci ha abituati oggi, ha cambiato le carte in tavola. Attivare tutte quelle soft skills che una volta venivano messe a tacere è molto importante. L'aspetto emotivo di un lavoro è una cosa seria. E se non ci troviamo bene al lavoro per questioni che esulano dal lavoro tecnico in sé, dobbiamo poterci dare la possibilità di cambiare. E di essere così finalmente felici.

Un approccio triste con il proprio lavoro non fa bene a nessuno. Alla lunga, infatti, inasprisce i rapporti con i colleghi e porta ripercussioni anche sulla produttività. Un lavoratore insoddisfatto è un lavoratore che non lavora bene.

Ma come si fa ad essere felici sul lavoro? Innanzitutto, bisogna avere una visione condivisa degli obiettivi aziendali ed essere guidati da capi "illuminati". È bene, inoltre, instaurare con i colleghi dei rapporti umani che vadano al di là della pausa caffè. Certo, non sarà possibile essere amici di tutti, ma avere un dialogo sereno e civile sì. Come terza cosa, molto importante è la consapevolezza che abbiamo di noi stessi e del nostro operato. Dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo, far valere le nostre idee, fare un passo indietro se la situazione lo richiede. E recarsi al lavoro ogni mattina con il sorriso sulle labbra.

