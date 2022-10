Giorgio Armani non ha dubbi: George Clooney è italiano ad honorem!

George e Giorgio insieme sono formidabili. Stiamo parlando dell’attore e regista statunitense Clooney e dello stilista italiano Armani.

Il “nostro” Giorgio ha collaborato con il premio Oscar per creare gli abiti per il suo ruolo nel film della Universal Pictures “Ticket to Paradise”, già nelle sale italiane. La costumista Lizzy Gardiner, premio Oscar a sua volta, ha lavorato direttamente con lo stilista italiano per creare abiti “made to order” per l’attore, che nella pellicola interpreta un elegante e pacato uomo d’affari americano.

Clooney ha già indossato, nel corso degli anni, look dello stilista in film come “Batman & Robin” e “Ocean’s Eleven”. “Conosco George da venticinque anni e trovo che incarni perfettamente l’uomo Armani – ha spiegato lo stilista – Il guardaroba di questo film sottolinea il suo lato elegante, un italiano "ad honorem" che con il suo innato senso dello stile rappresenta la facilità di indossare capi sartoriali”.

Non si è fatta attendere la replica dell'attore: "Gli abiti di Giorgio Armani sono sempre eleganti e, a 61 anni, è ciò di cui ho bisogno. Giorgio è l'epitome della classe. Si preoccupa del mondo ed è legato ai suoi amici e alla sua famiglia. Fa sembrare tutto facile. Voglio essere lui da grande. Non potrei essere più orgoglioso di chiamarlo amico".

Il guardaroba creato ad hoc comprende uno smoking nero con revers a lancia, un completo casual in lino, completi classici blu notte e grigio e un abito di colore blu acceso.

(foto Getty Images)