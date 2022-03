Agli Oscar, Lady Gaga accompagna Liza Minnelli

Grande commozione durante la cerimonia degli Oscar: Lady Gaga ha infatti accompagnato sul palco la grande Liza Minelli.

Gaga spingeva la sedia a rotelle di Liza, emozionando nel profondo tutte le star presenti al gala.

Liza Minnelli, figlia del grande regista Vincente e di Judy Garland, aveva recitato in film come "Cabaret", per cui aveva vinto l'Oscar, "Nina", "New York New York", "Arturo", "Re per una notte". L'attrice, che è un vero monumento del grande cinema di Hollywood, purtroppo non versa in ottime condizioni di salute.

Lady Gaga e Liza Minnelli hanno presentato il premio per il miglior film, andato a "Coda".

