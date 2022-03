Demi Moore non dimentica Bruce Willis

Quello tra Demi Moore a Bruce Willis è stato un amore davvero grande. E oggi, anche se le loro vite si sono separate, Demi e Bruce sono ancora affiatati e davvero assai uniti.

L'ultima prova? La foto sorridente e spontanea che Demi ha pubblicato in occasione del compleanno di Bruce.

Nell'immagine, Demi e Bruce sono insieme, in atteggiamento casalingo e davvero rilassato. Demi, in salopette, impugna un grande vassoio di funghi. Bruce le è accanto, in T-shirt e felpa. alle loro spalle, la cucina, dove ben presto i funghi saranno preparati. "Buon compleanno, Bruce! Grazie per la nostra famiglia mista", scrive Demi. E infatti la loro è davvero una famiglia allargata. Di cui fanno parte le figlie nate dal loro matrimonio (durato fino al 2000) Rumer, di 33 anni, Scout, di 30 e Tallulah, di 28; ma anche la nuova moglie di Bruce Willis, Emma Heming, e le figlie nate da questo matrimonio, Evelyn, di 7 anni, e Mabel, di 9.

Demi ha ottimi rapporti con Emma. tanto che l'8 marzo, in occasione della Giornata della Donna, le ha dedicato queste parole su Instagram: "La vedo come parte della famiglia e sono onorata di poterla chiamare amica... Le nostre figlie sono sorelle e tuttavia non c'è un nome per il nostro legame l'una con l'altra. Siamo madri unite, sorelle legate in questa folle avventura della vita. Emma è una bellissima madre dedita alla sua famiglia, una donna assolutamente meravigliosa e ora può aggiungere anche 'imprenditrice' al suo curriculum. La sua energia, determinazione e passione è edificante ed è una donna assolutamente stimolante".

