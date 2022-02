Brad Pitt al museo: è lui l'opera d'arte?

Parigi attira milioni di visitatori da ogni dove grazie ai suoi monumenti, ai suoi musei, alla sua atmosfera unica. Il centralissimo Centro nazionale d'arte e di cultura Georges Pompidou è uno dei luoghi più affollati e amati, e chiunque di noi sia andato una volta nella capitale francese ha messo quella destinazione tra le cose da vedere assolutamente.

E se vale per noi perché non dovrebbe essere lo stesso per Brad Pitt? La star americana ha postato sui suoi profili social una sua foto mentre si trova davanti alla scultura di Alberto Giacometti “la femme Debout”. A dirla tutta il buon Brad – in tenuta molto casual e con una mascherina rosa – sembra più annoiato/perplesso che non ammirato, ma dove sta scritto che un’opera d’arte debba necessariamente piacere?

Yes you are cool, but are you Brad Pitt in the Centre Pompidou cool? pic.twitter.com/KD4XVNLE9F — Centre Pompidou (@CentrePompidou) February 15, 2022

(Foto Getty Images)