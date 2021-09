Jennifer Aniston ha un ritorno di fiamma

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e l’ex marito Justin Theroux? Diventati coppia fissa nel 2011, sposati nel 2015 e separati nel 2018, sono ancora legati da una profonda amicizia. Gli inguaribili romantici sono pronti a scommettere sul sì. Tra i due c’è qualcosa di più. In effetti l’ultimo messaggio che l’attrice ha postato sui social è piuttosto inequivocabile.



Jen, infatti ha pubblicato una storia in cui appaiono proprio Justin e il suo cane Kuma, seduti simpaticamente a tavola entrambi vestiti di tutto punto, elegantissimi in giacca con mano nella zampa. Il fine di questo tenero scatto è nobile. È quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abbandono dei cuccioli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer & Justin (@justifer_archives)



Lei stessa scrive: "Adoro quello che stanno facendo questi due per aiutare le persone che aiutano i cuccioli che aiutano le persone. Ieri hanno aiutato a salvare 60 cani ad Austin Pets Alive". Da anni lo sceneggiatore è impegnato con questa Organizzazione per salvare gli amici a quattro zampe nell’area di Austin. Una collaborazione che a Jennifer piace un sacco. Il suo messaggio d’amore pubblicato su Instagram lo conferma. In risposta l’ex marito ha ri-condiviso il post con tanto di cuoricino. Basterà per farli tornare insieme? Come si dice, chi vivrà vedrà. Noi intanto sogniamo.

(Foto Getty Images)