Jennifer Lopez e Ben Affleck: le ultime foto sono le più romantiche!

Il loro ritorno di fiamma, dopo 20 anni, continua a far sognare i fan. Sempre più innamorati e complici Ben Affleck e Jennifer Lopez, non si nascondono di più.

Hanno trascorso la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti insieme negli Hamptons.

I paparazzi hanno fotografato la coppia avvinghiata per la passeggiata del 4 luglio a Long Island. Stesso outfit per entrambi. Felpa bianca e pantaloni kaki.

L'attore e regista di 48 anni e l'attrice e cantante 51enne appaiono molto affiatati. Lui le parla dolcemente all'orecchio, lei sorride sorniona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12)

Con loro anche una coppia di amici. E i bene informati rivelano che i due stiano facendo programmi per il futuro.

Jennifer Lopez, che non sembrava felice così da molto tempo, avrebbe intenzione di trasferirsi a breve da Miami a Los Angeles con i figli Max ed Emme nati dal matrimonio con l'ex marito Marc Anthony proprio per stare più vicina all'attore che è padre di tre ragazzi avuti dalla ex moglie Jennifer Garner. Prove di famiglia allargata? Profumo di fiori d'arancio? Tutto è possibile per i grandi amori. A raccontarlo anche le immagini più o meno rubate dai fotografi. I Bennifer si amano, eccome!