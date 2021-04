George Clooney torna nei panni del dottor Ross di E.R. .Per amore del nostro pianeta!

In occasione della Giornata internazionale della Terra, il 22 aprile, George Clooney si riunirà con gli ex colleghi di "E.R." Julianna Margulies, Noah Wyle e molti altri per un episodio speciale, tornando così nei panni del mitico dottor Doug Ross, che negli anni 90 ha fatto girare la testa dento e fuori la TV.

I medici più famosi del piccolo schermo, questa volta saranno “in prima linea” per raccogliere fondi per la Waterkeeper Alliance, un’organizzazione presieduta da Gloria Reuben, alias Jeanie Boulet in corsia, e che s’impegna contro la crisi idrica in tutto il mondo: “Sono assolutamente emozionata di poter riunire la famiglia di E.R. per una causa che mi sta molto a cuore”, ha dichiarato l’attrice.

Fra gli altri membri del cast presenti in questo nuovo speciale episodio Laura Innes, Anthony Edwards, Alex Kingston e Goran Visnjic.

