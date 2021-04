Sharon Stone e quella volta che pagò Leonardo DiCaprio

Forse nemmeno Leonardo DiCaprio sa che nel 1995 il suo cachet per il ruolo di Kid nel film “Pronti a morire” lo pagò Sharon Stone di tasca propria! Questa è solo una delle rivelazioni dell’attrice statunitense nella sua autobiografia “Il bello di vivere due volte”, edita da Rizzoli.

Il giovane Leo per i produttori della Sony era ancora troppo poco conosciuto al cinema. Ed ecco Sharon, produttrice anche lei, contro i colleghi maschi: “Per me Leonardo DiCaprio era l’unico ad aver superato brillantemente il provino. Era l’unico che era riuscito a piangere nella scena in cui implora il padre, mentre il genitore sta morendo”.

Quindi la sfida: quando i produttori dissero alla collega che, se ci teneva tanto ad averlo nel cast, avrebbe potuto pagarlo usando parte del suo compenso, la Stone non ci ha pensato due volte. Del resto, scrive nel libro, erano tempi così… non molto diversi da quelli attuali: “Essere accettata come produttrice, se sei un’attrice, è spesso considerato nel business come un atto di vanità”.

Ma Sharon Stone, spesso ricordata per la bellezza e storiche scene hot, aggiunge: “L’idea è che loro ti pagano per il lavoro che fai, ma tu devi stare zitta e fuori dai piedi. Ecco perché io dico subito che non accetto di non essere coinvolta nelle decisioni. Dico che sarebbe illegale e che io amo rispettare le regole. Questo li incupisce e li mette subito a tacere”.

