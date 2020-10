Winona Ryder in 7 film

Winona Ryder è nata in Minnesota il 29 ottobre 1971. L'attrice ha avuto una carriera straordinaria ma altalenante, fatta di alti e bassi da cui è riuscita sempre a riprendersi con inatteso slancio.

Per l'occasione ripercorriamo alcune delle tappe più significative della filmografia di questa grande star di Hollywood, tra straordinarie interpretazioni e collaborazioni illustri con i giganti del cinema americano.

Tra i film più importanti della carriera della Ryder c'è "Schegge di follia", una teen comedy dai risvolti grotteschi del 1989, diretta da Michael Lehmann, in cui l'attrice recita accanto ad un giovanissimo Christian Slater.

Impossibile dimenticare l'epico "Edward mani di forbice" di Tim Burton in cui la Ryder (appena diciottenne) recitava accanto a Johnny Depp: era il 1990, anno dell'affermazione della carriera dell'attrice. Sempre nel 1990, infatti, Winona interpreta anche il ruolo di Charlotte Flax nell'ironica commedia familiare "Sirene" di Richard Benjamin accanto a Cher.

Nel 1992, la Ryder interpreta magistralmente il ruolo di Mina Murray nel kolossal di Francis Ford Coppola "Dracula di Bram Stoker". Appena un anno dopo l'attrice prende parte alle riprese di "L'età dell'innocenza" di Martin Scorsese interpretando il ruolo di May Wellend accanto a Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer, per cui si aggiudica un Golden Globe e la nomination all'Oscar come miglior attrice supporter.

Nel 1994 Winona è Jo March in "Piccole donne", versione cinematografica del romanzo di Louise May Alcott diretta da Gillian Armstrong, ruolo per il quale riceve la nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista. Nello stesso anno interpreta anche Lelaina Pierce in "Giovani, carini e disoccupati", il film che segna il debutto alla regia di Ben Stiller.

