George Clooney al lavoro con Bob Dylan

Un bel tris d'assi: George Clooney, Bob Dylan e John Grisham. Ovvero una delle stelle più luminose di Hollywood, un grande cantautore ormai osannato universalmente (oltre che insignito del Premio Nobel per la Letteratura) e l'autore di best seller come "Il socio", "Il rapporto Pelican", "Il cliente", "L'uomo della pioggia", "La giuria", non a caso diventati anche bellissimi film.

Ed è appunto il cinema a unire questi tre grandi personaggi. Che hanno infatti dichiarato di stare lavorando insieme, a un progetto tratto da uno dei romani di Grisham, "Calico Joe". Il romanzo, pubblicato nel 2012, racconta la storia di un giovane giocatore di baseball.

Clooney sarà alla regia. A produrre la pellicola, la Smokehouse Pictures, fondata da Clooney e Grant Heslov, e la Grey Water Park Productions di Bob Dylan.

Proprio Dylan si è lasciato andare a qualche indiscrezione sul progetto: «Io, George Clooney e Grant Heslov vediamo la stessa cosa nel libro di Grisham: una grande storia capace di far presa su grandi e piccini. Le persone di ogni estrazione sociale sapranno riconoscersi in essa». George Clooney ha aggiunto: «John ha scritto una bellissima storia e la possibilità di collaborare con Bob per portarla sullo schermo è semplicemente fantastica... In questo clima, con il panorama della distribuzione in continua evoluzione e diversi modi per raggiungere il pubblico, riteniamo che questo sia il momento perfetto per concentrarsi sullo sviluppo con i migliori narratori. Il calibro dei talenti coinvolti e la qualità del libro di John Grisham sono il tipo di contenuto che stiamo cercando di sviluppare e produrre. La comprovata esperienza della Smokehouse parla da sola e non vediamo l'ora di lavorare con loro e con il leggendario Bob Dylan per dare vita a questa storia».

Ci sarà anche qualche canzone di Dylan (o un suo cameo) nel film? Staremo a vedere.

(foto Getty Images)