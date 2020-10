Jennifer Aniston ha un nuovo amore. E lo mostra sui social

«Lui mi ha rubato il cuore immediatamente» scrive così Jennifer Aniston in un post su Instagram dove ha pubblicato un video con cui presenta Lord Chesterfield, il nuovo arrivato, un cucciolo di cane bianco, un incrocio con un cane da montagna dei Pirenei, adottato grazie ad un’associazione che si occupa di trovare una casa agli animali da compagnia.

«Ciao! Vorrei presentarvi l’ultimo membro della nostra famiglia canina… Questo è (un molto stanco) Lord Chesterfield. Mi ha rubato il cuore immediatamente». Il cucciolo farà compagnia agli altri due cani Clyde, un incrocio con uno schnauzer, e Sophie, un pitbull. «Chesterfield, ti sei addormentato con l’osso in bocca? Penso proprio di sì».

Molti i commenti degli amici dell'attrice, che si sono complimentati per la dolcezza del cucciolo, come Tom Hanks e Julianne Moore. C'è dunque un nuovo amore nella vita di Jennifer Aniston, ed è un amore incondizionato! L'attrice sembra preferire quindi la compagnia dei suoi dolcissimi cani, sebbene di recente sia stata al centro delle notizie di gossip per il presunto riavvicinamento con Brad Pitt: tra i due, però, sembra non si sbocciato di nuovo l'amore come i fan della coppia speravano. A unirli c'è un sincero rapporto di amicizia ma nulla di più.

