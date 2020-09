Michael Douglas e Catherine Zeta Jones: com’è nato il loro amore

Michael Douglas e Catherine Zeta Jones sono sposati ormai da 20 anni ma si amano come il primo giorno: condividono tutto, persino il compleanno! I due attori, infatti, sono nati entrambi il 25 settembre: quest’anno lui compie 76 anni, mentre lei 51. Il 25 è un numero ricorrente nella loro relazione, perché sono anche gli anni di differenza d’età tra di loro: in realtà, questo particolare non è mai stato un problema e questa coppia si conferma una delle più solide di Hollywood.

Michael e Catherine si sono conosciuti al Deauville Film Festival in Francia nel 1998: curiosamente, quel giorno era il 25 settembre! In quell’occasione, l’attrice stava presentando il film “La maschera di Zorro” che la vedeva protagonista, mentre lui il film “Delitto perfetto”. Per Michael fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena la vide rimase estasiato dalla sua bellezza e dentro di sé pensò che avrebbe voluto sposarla.

L’amico in comune Danny DeVito in seguito li presentò; poco tempo dopo, Douglas chiarì subito le sue intenzioni a Catherine: “Voglio diventare il padre dei tuoi figli”, le disse, già pazzo d'amore per lei. Tre mesi dopo si sono fidanzati ufficialmente e nell’agosto del 2000 è poi nato il loro primogenito, Dylan. A novembre dello stesso anno si sono sposati al Plaza Hotel di New York, e poi nel 2003 è nata Carys.

Come tutte le coppie, in realtà anche Catherine e Michael hanno attraversato un momento difficile, proprio dopo la nascita della secondogenita. L’attore ha fatto ricorso alla psicanalisi per risolvere quella che era ormai diventata una vera e propria dipendenza dal sesso; in seguito gli è stato diagnosticato un tumore alla gola dal quale per fortuna è riuscito a guarire; a lei, invece, è stato diagnosticato il disturbo bipolare e ha iniziato a soffrire di depressione. L’apice della crisi è arrivato nel 2013: l’attrice è stata ricoverata di nuovo per depressione e ha chiesto al marito di andarsene di casa.

I due si sono così separati per la prima volta dopo tredici anni. Alla fine, però, l’amore ha vinto di nuovo: dopo pochissimo tempo sono tornati insieme e nel 2014 hanno anche rinnovato i loro voti nuziali. Da quel giorno Michael e Catherine non si sono lasciati più e oggi sono sempre felici con la loro bellissima famiglia. Il loro amore è davvero un’eccezione a Hollywood, dove le relazioni tra le star finiscono quasi sempre dopo poco tempo. A questa meravigliosa coppia, dunque, non resta che fare tanti auguri!

(Foto Getty Images)