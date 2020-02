George Clooney e Amal hanno paura: ecco perché!

George e Amal Clooney, tra le altre abitazioni, possiedono una splendida villa del Seicento ubicata nel Berkshire, in Gran Bretagna. Del valore dodici milioni di dollari, con nove camere da letto e un giardino di un ettaro e mezzo, è un vero paradiso.

Adesso però nel giardino fervono i lavori: sta sorgendo una semplice casetta in legno, a due piani, con tetto spiovente e rivestimenti in cedro. Piccola, ma sicura e al riparo da occhi indiscreti. Ma perché costruire una simile abitazione, quando già si dispone di una dimora sontuosa? Le indiscrezioni parlano del desiderio di George Clooney di difendere Amal e i gemellini dai pericoli. Motivi di sicurezza, dunque. O forse solo un'accentuata voglia di privacy. «La costruzione si troverà tra il vialetto di ghiaia e il parcheggio, immediatamente esterno alla villa», si legge nei documenti presentati per ottenere i necessari permessi. «Il paesaggio “schermerà” la vista della dependance». E la famiglia Clooney potrà godere di una totale riservatezza.

(foto Getty Images)