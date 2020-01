Keanu Reeves ama il matrimonio. Solo se non è il suo

L'attore Keanu Reeves sembra prediligere gli abiti nuziali, i fiori d'arancio e le foto ai matrimoni. Anche se non conosce gli sposi in questione. Almeno così vediamo nei social, dove sono comparsi molti scatti dell'attore con novelli sposi alle prese con il giorno delle nozze. Ne sono un esempio Jarrod Camara e Leslie Walker. I ragazzi l’hanno incontrato nell’hotel di New York dove stavano per sposarsi e non hanno esitato a chiedere a Keanu una foto ricordo molto particolare.

Best #Wedding Picture EVER!

Moray & Maura recently got hitched in New York and were #photobombed by a rather scruffy chap passing by.

We think Moray looks way better than #KeanuReeves in his stylish @slanjkilts Modern Inglis #tartan #kilt and Midnight Blue Crail kilt outfit!! pic.twitter.com/tL5vqG2DL7