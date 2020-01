Leonardo DiCaprio effetto Titanic: stavolta c'è l'happy end!

Leonardo DiCaprio è stato nuovamente coinvolto (e stavolta non sul grande schermo) in un naufragio. Questa volta però la disavventura ha visto come protagonista un marinaio, precipitato nell'oceano da una nave da crociera.

L'intervento tempestivo di DiCaprio ha salvato l'uomo da una fine in stile Titanic.



Questi i fatti, raccontati dal tabloid Sun. Il 30 dicembre Leonardo DiCaprio era con amici e la fidanzata Camila Morrone sul suo yacht, nei pressi dell'isola di St Martin, ai Caraibi, quando era stato captato un segnale di soccorso.

Un marinaio francese era precipitato in mare da una nave da crociera e risultava disperso da 11 ore. DiCaprio aveva subito cambiato la rotta per dirigersi nella zona in cui si riteneva si trovasse il disperso e aveva trovato il marinaio al crepuscolo, appena prima dell'avvicinarsi di una tempesta. L'uomo è stato salvato (secondo alcune indiscrezioni era caduto in mare per aver bevuto troppo) e la tragedia alla Titanic è stata evitata per un soffio.