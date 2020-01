“L’attimo fuggente”: ecco che fine hanno fatto i protagonisti

Ricordate il film “Dead Poets Society”, meglio noto in Italia con il titolo “L’attimo fuggente”? La meravigliosa pellicola raccontava la storia di John Keating, un professore di letteratura che nel 1959 si ritrovava a insegnare nel facoltoso e austero collegio maschile di Welton, nel Vermont. Come ricorderà chi ha visto il film, questo professore era appassionato del poeta Walt Whitman ed era proprio attraverso i suoi versi che cercava di ispirare i suoi studenti ad abbandonare il conformismo al quale erano abituati per dare libero spazio alla loro creatività.

È così che i ragazzi fondarono la “Setta dei poeti estinti”, come recita il titolo originale del film. In seguito, però, il preside del collegio entrò in rotta di collisione con il professore perché in disaccordo con i suoi metodi non convenzionali e alla fine lo licenziò, in seguito al suicidio di uno dei suoi allievi. Prima di andare via, però, Keating ricevette un commovente e affettuoso addio dai suoi ragazzi, che salirono sui banchi recitando i versi di Whitman. “L’attimo fuggente” fu un grande successo al botteghino e conquistò il pubblico perché è un vero inno alla ribellione e al pensiero libero.

Ma che fine hanno fatto i principali protagonisti di questo meraviglioso film? Robin Williams, purtroppo, ci ha lasciati nel 2014 suicidandosi dopo aver scoperto di avere una grave malattia neurodegenerativa. Prima di questa tragica fine, però, il grande attore ci ha regalato tante altre incredibili interpretazioni, come ad esempio quella dello psicologo in “Will Hunting – Genio Ribelle”, film per cui ha ottenuto anche un Oscar.

L’attore Robert Sean Leonard nel film interpretava Neil Perry, uno degli studenti, il primo ad appassionarsi alle lezioni del professor Keating, grazie al quale capiva quale fosse la sua vera strada: fare l’attore. Il padre però desiderava iscriverlo a un’accademia militare ed per questo motivo il ragazzo si suicidò. Oggi Leonard è un grande attore di teatro, ma ha recitato anche in numerosi film, come “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese e “Molto rumore per nulla” di Kenneth Branagh.

Altro importante personaggio del film è Todd Anderson, compagno di stanza di Neil nonché il primo a salutare l’amato professore salendo sul banco e recitando i versi “O Capitano, mio capitano!”. L’interprete è Ethan Hawke, oggi apprezzato attore cinematografico, noto per la trilogia di film “Prima dell’alba”, “Prima del tramonto” e “Before Midnight”. È famoso anche per essere stato il marito di Uma Thurman per sei anni.

(Foto Getty Images)