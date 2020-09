Tutta la bellezza di Genova in bicicletta

La grande bellezza di Genova può essere apprezzata anche in un modo nuovo e davvero green. Perché La Superba può essere scoperta grazie anche alle sue piste ciclabili.

Percorsi affascinanti per addentrarsi nelle vie del centro e raggiungere il mare, in modo sostenibile e scoprendo scorci e angolazioni differenti della splendida città ligure.

Il primo percorso parte da Boccadasse e segue la passeggiata di corso Italia affacciata sul mare, tra piccole soste per ammirare il panorama e per gustare un gelato ai vari chioschetti e gelaterie. Si prosegue poi attraverso via Brigate Partigiane fino a piazza della Vittoria, dominata dal maestoso Arco di Trionfo, dove il percorso si aggancia alla pista ciclabile già presente per arrivare alla Stazione di Genova Brignole. Tramite via Cadorna e via XX Settembre, nel pieno centro della città, si raggiunge piazza De Ferrari, per ammirare Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice, l’Accademia Ligustica di Belle Arti e il Palazzo della Regione Liguria.

Il secondo percorso parte da Sampierdarena per arrivare in piazza De Ferrari. Il terzo percorso ciclabile è ancora in fase di studio, ma collegherà la Valbisagno, zona Staglieno, passando dalla Stazione Brignole fino ad arrivare in piazza De Ferrari.

A fine Luglio sarà ultimato il secondo percorso ciclabile in città, che collegherà il centro, Piazza De Ferrari, al quartiere di Sampierdarena, con destinazione finale il Centro Commerciale e Centro divertimenti Fiumara. Meta ideale per lo shopping e una pausa golosa al ristorante. Il tratto sarà poi prolungato fino alla Stazione di Genova Cornigliano, attraverso il progetto del Giardino Lineare.

Se poi la bicicletta vi ha davvero conquistato, potete provare la pista ciclabile Arenzano – Cogoleto – Varazze, un suggestivo sentiero naturalistico con rocce a picco sul mare punteggiate dalla rigogliosa macchia mediterranea, tra scorci panoramici sul mare. Il percorso, semplice e alla portata di tutti, è lungo circa 10 chilometri.

Non perdete poi la Ciclovia dell’Ardesia, in Val Fontanabuona, celebre per la sua ardesia. La Ciclovia scorre parallela al torrente Entella ed è immersa nel verde. Sono 35 chilometri, dalla passeggiata a mare di Lavagna, fino a Bassi di Tribogna, tra piccoli borghi dove sono ancora vivono antiche tradizioni e la produzione di prodotti tipici. La parte più difficile, consigliata a ciclisti esperti, è quella che da Cicagna risale la Val Fontanabuona, attraversando boschi, castagneti e aree coltivate. Altri tratti sono consigliati a ciclisti esperti per la presenza di guadi e di sterrati, mentre altri più pianeggianti sono adatti alle famiglie con bambini.

Scopri di più al link visitgenoa.it