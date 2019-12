Natale: i viaggi più belli per assaporare l'atmosfera delle feste

A Natale le città si colorano di luci caldissime e per le strade risuonano musiche dolcissime. Questo periodo dell'anno è perfetto per prendersi qualche giorno di meritato riposo e visitare borghi e località suggestivi che proprio grazie a Santa Claus diventano ancora più belli.

Copenaghen

La capitale della Danimarca è una delle più intense da visitare durante le feste. Copenaghen ha una lunga tradizione quando si parla di Natale: qui i festeggiamenti hanno inizio il 13 dicembre (giorno di Santa Lucia) con una bellissima parata di kayak decorati a tema, la Santa Lucia Kayak Parade. Questa si svolge lungo tutta la costa e promette un'esperienza davvero unica nel suo genere. Sono moltissimi, infatti i turisti che la visitano in questo periodo dell'anno. Per non parlare poi dei mercatini che colorano le vie con luci molto caratteristiche.

Alberobello a Bari

Altro borgo da visitare assolutamente a Natale è Alberobello a Bari. Qualsiasi sia il periodo dell'anno, questa cittadina pugliese è stupenda. I caratteristi trulli di cui è formata la fanno entrare subito nelle città più suggestive al mondo. A Natale, i trulli si vestono a tema e si accendono di luci e colori inaspettati. Questo spettacolo è in scena fino al giorno della Befana. Una menzione speciale per i presepi viventi che vengono allestiti ogni anno.

Principato di Monaco

È un luogo meraviglioso che dobbiamo vedere almeno una volta nella vita. Soprattutto a Natale quando le strade diventano ancora più eleganti. Fino al 4 gennaio ci sarà il Village de Noë, un evento unico nel suo genere. Nel centro cittadino, inoltre, verranno allestiti una ruota panoramica e una pista di ghiaccio per far divertire grandi e piccini. Ma non solo: dal 28 al 31 dicembre si potrà assistere allo show di luci con quattro mongolfiere che circonderanno una foresta di abeti bianchi.

Gerusalemme

Come dimenticare Gerusalemme a Natale. Tantissime le chiese, che per l'occasione saranno ancora più suggestive da visitare. Inoltre, a 6 km di distanza troviamo Betlemme: qui la Basilica della Natività è il luogo sacro per eccellenza, che riscoperto in questo periodo dell'anno diventa ancora più particolare.

Donegal in Irlanda

Se decidiamo di andare in Irlanda, dobbiamo vedere il suo volto più autentico, che risponde al nome di Donegal. È in questo territorio, infatti, che si parla quasi esclusivamente il gaeltacht, ovvero il gaelico. La natura incontaminata sarà la vostra compagna in questo viaggio di Natale fuori dagli schemi.

Nantucket

Nantucket è un'isola nel Massachusetts. Qui viene organizzata la Nantucket Noel, una delle feste di Natale più belle di tutto il globo. C'è Babbo Natale che arriva a bordo di una barca della Coast Guard. Poi fa la sua parata, fino ad arrivare presso storica locanda ed albergo Jared Coffin House. Qui ad aspettarlo tutti i bambini del paese, per proseguire la festa in perfetto stile natalizio, tra canti e pietanze tipiche.

Antille

Per chi desidera passare un Natale differente, la scelta giusta sono le Antille, uno degli arcipelaghi più suggestivi al mondo. Si dividono in Grandi Antille e Piccole Antille. Le isole sono tantissime, tutte incontaminate e spettacolari, soprattutto in questo periodo dell'anno. Una delle isole più romantiche è senza dubbio Santa Lucia. Al cospetto di due vulcani fratelli, il Gros e il Petit, festeggiare qui il Natale sarà davvero magico. Oltre a Santa Lucia, troviamo: le Isole Vergini, Anguilla, Antigua, Nevis, Dominica, Martinica, Saint Bart, San Martin, solo per citarne alcune.

Oman

Spiagge idilliache, dune ondulate, panorami epici. È così che l'Oman si presenta ai nostri occhi. Anche a Natale. Da una parte, questo luogo è aperto alla modernità, e dall'altra è pieno di tradizioni, che i locali vogliono mantenere.