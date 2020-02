San Valentino in vacanza: la top 10 delle mete romantiche

1. Parigi, Francia

Imperdibile, un classico senza tempo. Parigi è e resta la città degli innamorati per eccellenza. Tra la Torre Eiffel, Notre Dame, il Louvre, Montmartre, la Senna, ogni scorcio della città francese è da cartolina.

2. Bangkok, Thailandia

Se cercate una vacanza esotica allora è la Thailandia la meta che fa per voi. Bangkok è famosa non solo per la sua vita notturna ma anche per i templi storici e la sua cucina. E poi non perdete l’occasione di fare una crociera di lusso sul fiume con cena, musica e danze tradizionali dal vivo. Lascerete di stucco il vostro partner!

3. Amsterdam, Paesi Bassi

Le sue viuzze tra i canali sono a dir poco suggestive, ma attenti alle biciclette che sfrecciano dappertutto! Amsterdam è una meta perfetta per due innamorati: fate una visita al mercato dei fiori e al Vondelpark, il museo di Van Gogh, Piazza Dam e lasciatevi trasportare dalla vivace vita notturna.

4. Isola di Santa Lucia

Un mare da sogno, spiagge bianchissime e acque cristalline: nell’isola di Santa Lucia, situata nel Mar dei Caraibi, sembra di essere all’interno di un paradiso naturale. Per soggiornare inoltre i resort di lusso vi offrono un trattamento da re con cene in spiaggia al tramonto e passeggiate romantiche tra sentieri naturalistici e orti botanici tutti da scoprire

5. Praga, Repubblica Ceca

Una città da fiaba immersa tra storia e cultura con scorci di paesaggi indimenticabili. L’architettura di Praga non ha bisogno di presentazioni, così come il Municipio della Città Vecchia con l’Orologio Astronomico. E poi la vita notturna della città ceca è tra le migliori d’Europa!

6. Barcellona, Spagna

Clima benevolo, atmosfera cordiale, economica e vicina all’Italia. Per un viaggio last minute con il proprio partner Barcellona è una delle mete più gettonate. I suoi quartieri vi conquisteranno, per non parlare delle squisite tapas e delle sue attrazioni come la Sagrada Familia, il Parc Güell, il Tibidabo o il mercato de La Boqueria.

7. Venezia, Italia

Una perla di storia, una città eterna che tutto il mondo ci invidia. Trascorrere il giorno di San Valentino a Venezia con il proprio partner è un patto d’amore, un ricordo che non cancellerete più dalla vostra mente. Non a caso è la meta più gettonata per i viaggi di nozze!

8. Londra, Gran Bretagna

Da molti considerata la capitale d’Europa, Londra è una metropoli multietnica e multiculturale che ha nei suoi tantissimi quartieri le sue incredibili caratteristiche: Camden Town, Chelsea, Notting Hill, Covent Garden, Westminster, Kensington, tra i tanti, offrono solo l’imbarazzo della scelta per una coppia che vuole festeggiare in modo autentico e indimenticabile il proprio amore.

9. Bruges, Belgio

Una piccola cittadina che si snoda tra canali ed edifici medievali. Se volete passare un San Valentino che ricorda un po’ una fiaba un po’ il Medioevo, Bruges vi stregherà con il suo inconfondibile fascino. E non dimenticate di assaggiare le tantissime qualità di cioccolato belga… e le birre!