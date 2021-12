Moda, natura e cultura: gli appuntamenti del Principato di Monaco

di Andrea Munari

KARL LAGERFELD, ALL’ASTA GLI OGGETTI DI SUA PROPRIETA’

E’ un appuntamento attesissimo da collezionisti d’arte e appassionati del grande stilista, scomparso il 19 febbraio del 2019 e molto legato al Principato di Monaco.

Dal 3 al 5 dicembre nei grandi saloni del complesso One Monte Carlo, vicino alla Piazza del Casinò, è in programma la prima vendita all’asta dedicata a Karl Lagerfeld e organizzata da Sotheby’s.

Ci saranno altri due appuntamenti, prima a Parigi dal 13 dicembre, e successivamente a Colonia, in Germania.

Verranno battuti almeno un migliaio di oggetti di grande pregio. Si va, per esempio, dagli arredi di un piccolo salone Art Decò, a una camera da letto epoca Luigi XVI. Appartenuta a Lagerfeld è anche una meravigliosa scrivania firmata Jean Prouvé e poi tante opere d’arte, disegni, argenteria e altro ancora, che il grande stilista e artista ha collezionato durante la sua vita.

LA RUSSIA TRA NATURA E BIODIVERSITA’ IN UNA MOSTRA FOTOGRAFICA

Fino a domenica 5 dicembre la Fondazione Principe Alberto II di Monaco (FPA2) e la Società Russa di Geografia presentano la mostra “Samaya Krassivaya Strana”, che significa “Russia – Il Paese più Bello”.

E’ allestita all’aperto, nel viale che affianca i Giardini Saint-Martin, sulla Rocca di Monaco dove ha sede il Palazzo Principesco.

Sono esposte 23 foto in grande formato ed è una selezione di un concorso fotografico internazionale, che riunisce migliaia di fotografi ogni anno. La prima edizione si svolse nel 2015 ed è nata per sensibilizzare sull'ambiente. Questa edizione ha voluto mettere in luce la bellezza della natura e la ricchezza della biodiversità in Russia.

Una delle missioni prioritarie della Fondazione Principe Alberto II di Monaco è preservare la biodiversità della Terra per garantire un futuro sostenibile alle generazioni future. L’esposizione fotografica è realizzata in collaborazione con il Dipartimento degli Affari Culturali e il Dipartimento di Urbanistica di Monaco.

UN SALONE PER CHI AMA L’ART DE VIVRE GIAPPONESE

Si chiama MADE IN JAPAN ed è aperto ai visitatori dal 3 al 5 dicembre, nello spazio Diaghilev del Grimaldi Forum. E’ un salone che propone specialità come tè, sakè e prodotti che si possono trovare solo in Giappone. Ci sono anche tante proposte artigianali, tutto nel segno della qualità garantita dai migliori produttori giapponesi, anche per chi cerca il lusso. E infine, per tutti, la promessa di svelare i segreti per una vita più sana.