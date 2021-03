Grammy: trionfo nel segno delle donne

Un'edizione dei Grammy Award nel segno delle donne: il 2021 è infatti l'anno del trionfo al femminile. La sessantatreesima edizione del celebre riconoscimento, che si è svolta al Convention Center di Los Angeles domenica 14 marzo, ha visto una celebrazione del talento delle donne: su 11 premi principali, otto sono andati ad artiste di talento.

Beyoncé ha vinto nelle categorie Best R&B Performance e Best Rap Song (con Megan Thee Stallion). La cantante si aggiudica così ventotto Grammy vinti durante la propria carriera e diventa l’artista femminile più premiata nella storia del premio. Billie Eilish ha vinto il Record of the Year. A Taylor Swift è andato l'Album of the Year, una delle palme più prestigiose. Dua Lipa ha vinto il premio per il Best Pop Vocal Album. Lady Gaga e Ariana Grande hanno vinto il Grammy per la Best Pop Duo/Group Performance.

Da ricordare, tra le artiste vincitrici, H.E.R. (Song of the Year), Megan Thee Stallion (Best New Artist e Best Rap Song) e Miranda Lambert (Best Country Album).

Va invece ad Harry Styles il premio per la Best Pop Solo Performance.

Notevoli le esibizioni live, come quella di Brittany Howard con il leader dei Coldplay Chris Martin

E da ricordare anche il tributo dei Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak

