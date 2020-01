Ecco i 16 luoghi dove è bene non usare mai il cellulare

Essere sempre connessi, dipendenti dal mondo digital, costantemente chini sullo schermo del cellulare non è un bene. Ecco allora 16 luoghi, segnalati dal sito purewow.com in cui è bene non usare telefoni e smartphone, sia per ovvi motivi di buona educazione, sia per disintossicarsi un po’ dalla dipendenza da apparecchi digitali.

Al cinema, dopo che si spengono le luci in sala e inizia il film

A teatro, tranne che durante l’intervallo

In ospedale, per non disturbare i pazienti

Al museo. Cosa ve ne fate di 30 foto identiche di un Van Gogh?

In coda al supermercato, per non rendere edotti tutti i presenti sulle vostre beghe familiari o lavorative

Al ristorante, se siete in compagnia. Godetevi il cibo e la conversazione reale

In palestra. Ascoltare musica va bene, ma lanciarsi in conference call è una pessima idea

In aereo. È infatti proibito, rispettate il divieto

Durante un colloquio di lavoro, sarebbe oltremodo controproducente

In camerino, provando un abito. Concentratevi sull’effetto che ha il capo su di voi, non sul selfie che volete scattarvi

A un matrimonio

Sotto la doccia. Ovvio, ma meglio ricordarlo…

In chiesa o in un luogo di preghiera

Al cimitero

Durante un trattamento alla spa. Rilassatevi, invece…

Durante la manicure