Quentin Tarantino e altre star del cinema sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Per il secondo anno consecutivo, Lexus sarà Auto ufficiale della rassegna e con una gamma di 38 vetture Lexus Electrified a basso impatto ambientale avrà l’onore di portare sul red carpet attori, registi e volti noti dello spettacolo protagonisti della Festa del Cinema.

Sono arrivati sul Red Carpet del Festival Quentin Tarantino assieme ad altre celebrities in occasione della presentazione dei film “Crazy for Football”, “Pelìcula Sobre Parejas” e “Libertad”.

Sul red carpet anche Achille Lauro, occasione della presentazione del film “Anni da Cane” oltre a Gabriele Muccino, Simona Ercolani, Euridice Axen, Valerio Aprea, Vito Fiorino e Granit Rushiti, in occasione della presentazione dei film “Stories of a generation with Pope Francis”, “I’m Zlatan” e “A casa tutti bene”, diretto dal regista italiano.

La presenza di Lexus non si limita solo al red carpet ma arriva fino al grande schermo, con la partecipazione alla produzione del docufilm in anteprima “Luigi Proietti detto Gigi”, di Edoardo Leo, prodotto da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari e Edoardo Leo; il documentario è una produzione Italian International Film e Alea Film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus. Il docufilm sarà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma sabato 23 ottobre.

La presenza di Lexus alla Festa del Cinema di Roma si sostanzia anche con la partecipazione al film che chiuderà la rassegna cinematografica, “Eternals”, il nuovo attesissimo film di Marvel Studios che vedrà protagonista l’ammiraglia LS e il suv NX di Lexus.

Un legame, quello tra Lexus e il cinema che si arricchisce costantemente di nuove iniziative che possano trasmettere al grande pubblico i valori che accomunano i due mondi: l’eccellenza produttiva, la massima attenzione ai dettagli, e la qualità superiore, perfetta simbiosi tra maestria artigianale e tecnologie innovative.